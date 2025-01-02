В Таиланде 27 россиян пострадали в аварии с автобусом

Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Таиланде. Видео с места происшествия опубликовал телеканал Amarin TV .

Авария произошла на контрольно-пропускном пункте на въезде в Паттайю. Туристический автобус протаранил внедорожник Toyota Fortuner, после чего врезался в бетонное ограждение.

В момент аварии в общественном транспорте находилось 37 пассажиров, большинство из которых — туристы из России. Травмы получили 27 человек, им потребовалась медицинская помощь.

Одна из туристок в комментарии 360.ru отметила, что автобус принадлежал ANEX TOUR. Погибших, по словам женщины, нет.

Накануне в Таиланде в ДТП погибли восемь человек. Следовавший из Бетонга в Бангкок автобус врезался в дерево и перевернулся на обочину. В салоне было 30 пассажиров, многие получили травмы.

В ноябре автобус с российскими туристами перевернулся в Египте. В салоне находилось более 30 пассажиров, один из них рассказал, что водитель уснул за рулем.