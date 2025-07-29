Двое рабочих пострадали, копая траншею в Новой Москве
Двое рабочих пострадали в Троицке, копая траншею глубиной три метра. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
По его информации, рабочие опустились на дно траншеи, чтобы укрепить ее, когда их засыпало землей. Их удалось вытащить оттуда до прибытия спасателей, но двоим понадобилась госпитализация.
Днем почти 20 рабочих спасли с верхних этажей горящего здания на Большой Академической улице. Возгорание началось на первом этаже, и они не смогли выйти на улицу.
Ранее молния ударила по стройплощадке в Кунцеве. Одному из рабочих потребовалась госпитализация, другому оказали помощь на месте.
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