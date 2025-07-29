Почти 20 рабочих спасли из горящей высотки в Москве
Открытое горение в строящейся многоэтажке на улице Большой Академической в Москве ликвидировали. С верхних этажей спасли 20 рабочих, сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло на первом этаже дома и вызвало сильное задымление. Рабочие, находившиеся в это время на верхних этажах, не могли спуститься и звали на помощь.
Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 19 рабочих. Сейчас жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.
Причина и обстоятельства пожара уточняются. На месте продолжают работать огнеборцы. В распоряжении 360.ru ранее появилось видео начала пожара. На кадрах видно и открытое пламя, и сильный дым.
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