Почти 20 рабочих спасли из горящей высотки в Москве

Открытое горение в строящейся многоэтажке на улице Большой Академической в Москве ликвидировали. С верхних этажей спасли 20 рабочих, сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло на первом этаже дома и вызвало сильное задымление. Рабочие, находившиеся в это время на верхних этажах, не могли спуститься и звали на помощь.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 19 рабочих. Сейчас жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.

Причина и обстоятельства пожара уточняются. На месте продолжают работать огнеборцы. В распоряжении 360.ru ранее появилось видео начала пожара. На кадрах видно и открытое пламя, и сильный дым.