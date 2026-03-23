Двое подростков пропали в Ульяновске, предположительно, переходя Волгу по льду

Двое 14-летних подростков пропали в Ульяновске, их ищут в Заволжском и Ленинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отряда «Лиза Алерт».

Районы находятся на разных берегах Волги. Предположительно, подростки накануне пытались перейти реку.

Оба пропавших нормального телосложения, в черных куртках и джинсах. Один из них ниже ростом, со светло-русыми волосами и голубыми глазами, другой — темноволосый и кареглазый.

Ранее в Москве-реке нашли тела всех троих подростков, пропавших под Звенигородом 7 марта. Следователи полагают, что двое школьников хотели поздравить свою подругу с праздником, но провалились под лед и не смогли выбраться.