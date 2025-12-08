Двое пенсионеров погибли при столкновении автомобиля с поездом на Алтае

Двое пенсионеров погибли при столкновении автомобиля с грузовым поездом на переезде у села Луговское в Тальменском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Что стало причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Свою проверку проведет и Барнаульская транспортная прокуратура. Ей предстоит выяснить, соблюдались ли на железной дороге требования безопасности.

Ранее руководитель экспертной компании Евгений Ладушкин рассказал, что нужно делать, если автомобиль заглох на переезде. По его словам, это крайне опасная ситуация, требующая от водителя незамедлительных действий.