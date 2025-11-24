Эксперт LEM Solution Ладушкин призвал эвакуировать пассажиров, если машина заглохла на путях
Если автомобиль заглох на переезде, это создает крайне опасную ситуацию, требующую незамедлительных действий, рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT.
Специалист посоветовал первым делом оценить обстановку. Независимо от наличия поезда, следует немедленно эвакуировать пассажиров и разместить их на расстоянии не менее 10 метров от машины, чтобы минимизировать риск травм в случае столкновения.
«Когда речь идет об автомобиле на механике, приближающегося поезда не видно, пассажиров в салоне нет, дежурного на переезде нет — стоит попробовать установить автомобиль на первую передачу и крутить стартером», — отметил эксперт.
По его словам, при наличии на переезде автоматических барьеров их можно использовать для безопасного перемещения автомобиля.