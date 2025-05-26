Двое неизвестных украли собаку москвички, пока она была в магазине

В районе метро «Новогиреево» в Москве двое незнакомцев похитили собаку — джек-рассел-терьера по кличке Лаки. Об этом рассказала 360.ru хозяйка пса Мария.

Она сообщила, что в момент, когда собаку увели, она с ребенком была в магазине.

«Собака была привязана прямо под камерой. Сразу вызвана полиция, проехались с ними по району, опросили продавцов рядом, в отделении написали заявление, на место приезжали кинологи», — отметила Мария.

По словам хозяйки пропавшей собаки, ее муж попросил видео у торгового центра. На записи видно, как мужчина и женщина уводят собаку в сторону Терлецкого парка.