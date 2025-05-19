Подростки вернули похищенную ими собаку в Мытищах

В Мытищах подростки вернули собаку, которую 18 мая похитили у магазина на улице Сукромка. Об этом 360.ru сообщила хозяйка животного Юлия.

По словам женщины, питомца, привязанного у входа в магазин, украли 17-летняя девушка и сопровождавший ее юноша. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда парочка покидает место вместе с собакой на руках.

Весь следующий день владельцы животного пытались его отыскать. Они распространили сведения по социальным сетям, а также обратились в полицию. Испугавшись последствий, подростки сами вернули питомца.

«Они передали собаку друзьям, те позвонили мне и сказали, что якобы нашли ее. Однако во время допроса полицейские выяснили, что животное им все-таки отдали похитители. Сами они связались со мной и извинились. Я простила. К сожалению, подростки не сразу осознают, что делают», — сказала собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что в Москве спасли собаку, провалившуюся в открытый люк. Животное подняли с четырехметровой глубины.