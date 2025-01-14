Двое мужчин жестоко избили пенсионера в Рыбинске за замечание о громкой музыке

В Рыбинске двое мужчин накинулись с кулаками на пенсионера, который сделал им замечание о громкой музыке. Об этом сообщил РЕН ТВ.
На опубликованных телеканалом кадрах мужчины вышли из авто и принялись избивать пожилого человека. Когда пенсионер упал на асфальт, в него полетели камни. После этого нападавшие сели в машину и скрылись.
В пресс-службе ГУ МВД по Ярославской области отметили, что начали проверку по факту случившегося. Информации о состоянии потерпевшего нет.
Во Владивостоке водитель иномарки избил 65-летнего пенсионера на пешеходном переходе в Ленинском районе, когда тот случайно задел его машину. Пострадавшему диагностировали перелом.
Общеобластной фестиваль «Ледяное искусство» пройдет в Солнечногорске 18 января
Ветерана Отечественной войны из Солнечногорска поздравили со 103-летием
Силы ПВО сбили дроны над Орловской, Белгородской и Липецкой областями
Похожий на беспилотник предмет нашли в Ульяновской области
Фильм о казаках СВО снимут в Солнечногорске
Журналистов телеканала в Мытищах поздравили с Днем российской печати
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте