Двое мужчин жестоко избили пенсионера в Рыбинске за замечание о громкой музыке

В Рыбинске двое мужчин накинулись с кулаками на пенсионера, который сделал им замечание о громкой музыке. Об этом сообщил РЕН ТВ .

На опубликованных телеканалом кадрах мужчины вышли из авто и принялись избивать пожилого человека. Когда пенсионер упал на асфальт, в него полетели камни. После этого нападавшие сели в машину и скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД по Ярославской области отметили, что начали проверку по факту случившегося. Информации о состоянии потерпевшего нет.

Во Владивостоке водитель иномарки избил 65-летнего пенсионера на пешеходном переходе в Ленинском районе, когда тот случайно задел его машину. Пострадавшему диагностировали перелом.