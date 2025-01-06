Бастрыкин взял на контроль дело по факту избиения пенсионера в Приморье

Водитель, который напал на пешехода во Владивостоке, публично извинился перед пострадавшим в отделении полиции. Однако это не спасло его от уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Водитель иномарки избил 65-летнего пенсионера на пешеходном переходе в Ленинском районе. Объяснить причину своего поступка агрессор не смог. Как стало известно позднее, пожилой мужчина задел машину водителя. У пострадавшего диагностирован перелом.

В результате оперативных действий сотрудники ГИБДД Владивостока установили личность, местонахождение и задержали местного жителя по подозрению в совершении преступления. Ранее он не был судим. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Как сообщили в пресс-службе Следкома, о ходе расследования доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

В конце декабря незнакомец избил пенсионера на улице в Ярославле, перепутав его с другим человеком. Как сообщила «Газета.ru», пожилому мужчине после случившегося потребовалось длительное восстановление.