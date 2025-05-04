Двое мужчин в Люберцах похитили знакомого, оформили на него кредит и вымогали полмиллиона

В Люберцах задержали 2 мужчин, подозреваемых в похищении и вымогательстве

Жителя Люберец сутки держали в московской квартире, избивали и требовали передать 500 тысяч рублей. Ему удалось сбежать, подозреваемых в похищении мужчины задержали, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Два злоумышленника пришли к знакомому 27 апреля, напали на него, ударили по голове и затолкнули в машину. От своей жертвы они требовали полмиллиона рублей.

Затем мужчины отвезли похищенного на строительный рынок, отобрали мобильный телефон и оформили на него микрозайм на 200 тысяч. После этого жителя Подмосковья отвезли в московскую квартиру, били и продолжали требовать деньги.

На следующий день контроль за ним ослабили, и похищенному удалось сбежать. Он обратился в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело похищении, разбойном нападении, вымогательстве и совершении иных насильственных действий. В его рамках задержали двух подозреваемых 1984 и 1995 годов рождения. Им вскоре предъявят обвинения и выберут меру пресечения.

В конце апреля злоумышленник отобрал у сидевшего в машине москвича около 5,7 миллиона рублей. Его задержали при попытке уехать на такси в другой город.