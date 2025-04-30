Злоумышленник похитил у сидящего в машине москвича более пяти миллионов рублей

Прокуратура: в Москве мужчина украл у автомобилиста более 5,7 млн рублей

Прохожий ограбил сидящего в машине каршеринга автомобилиста и забрал у него телефон и более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ограбление произошло на юго-западе города — на улице Миклухо-Маклая. Злоумышленник подошел к припаркованному автомобилю Chery Tiggo, открыл пассажирскую дверь и силой забрал ценности.

«Похитил мобильный телефон стоимостью 100 тысяч рублей и сумку с денежными средствами на общую сумму более 5,7 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

Нападавшего задержали, когда он пытался выехать на такси в другой город. Против 22-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Суд арестовал подозреваемого, привлечение к уголовной ответственности находится на контроле московской прокуратуры.

Ранее неизвестный украл деньги из автомобиля Porsche, припаркованного в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Преступник забрал из иномарки два миллиона рублей.