Автомобиль с семейной парой провалился под лед в Приморье

Лед реки Раздольной в Приморском крае не выдержал веса выехавшего на него легкового автомобиля с семейной парой. Внедорожник с телами мужчины и женщины водолазы нашли на глубине четырех метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что в месте происшествия толщина льда составляла около пяти сантиметров, что недостаточно, чтобы выдержать вес даже одного человека, не говоря о тяжелой машине.

Прибывшие на место специалисты достали тела погибших из воды.

Спасатели призвали россиян отказаться от выезда машин на замерзшие водоемы в непредназначенных для этого местах и вне ледовых переправ.

«Не пренебрегай предупреждающими знаками — не испытывай судьбу», — призвали в ведомстве.

На минувшей неделе в Мухорском заливе Байкала погиб водитель внедорожника. Мужчина понадеялся на толщину льда замерзшего озера и выехал на него на своем транспортном средстве. Он успел проехать около 600 метров, когда лед треснул и машина ушла ко дну.