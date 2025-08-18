Двое красноярцев избили водителя и прохожего

В Красноярске задержали молодых людей, избивших двоих мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Вечером 16 августа 2025 года подозреваемые были в компании друзей у торгового центра «Планета» в Красноярске. На перекрестке улиц 9 Мая и Авиаторов один из них решил перейти дорогу на красный свет. В это время по проезжей части ехал автомобиль. Молодой человек разозлился, что водитель не пропустил его, и ударил кулаком по машине.

«Когда 49-летний водитель вышел из автомобиля и сделал молодому человеку замечание, двое подозреваемых нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу», — отметили в пресс-службе.

В тот же день на улице 9 Мая обвиняемые напали на 49-летнего мужчину. Они избили его без причины.

«По подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое 21-летних жителей Красноярска», — уточнили в СК.

Следователи планируют попросить суд арестовать их.

