Двое подростков избили и ограбили мужчину в Орехово-Зуеве

Двое подростков напали на 38-летнего жителя Подмосковья на станции Москва-Курская. Они избили его и забрали рюкзак, в котором находились смартфон, деньги и портативный аккумулятор. В пресс-службе УТ МВД РФ по ЦФО сообщили, что несовершеннолетних 2009 и 2010 года рождения задержали.

«Подростков доставили в подразделение транспортной полиции, где они сознались в содеянном. Юноши пояснили, что украденные деньги они потратили», — отметили в транспортной полиции.

Сейчас правоохранители выясняют, где находится остальное имущество.

Собранные оперативниками материалы и задержанных передали следственным органам. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее двое хулиганов в Одинцове напали на мужчину в его автомобиле и обрызгали его перцовым баллончиком. После злоумышленники разбили стекла в машине битой и проехались по городу, распыляя перцовый баллончик на прохожих. Происшествие вызвало тревогу у местных жителей.