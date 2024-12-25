Двое детей выжили при крушении самолета в Актау

МЧС Казахстана: в авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек, из них двое детей

При крушении самолета в Актау выжили 28 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Их доставили в больницы. Спасатели уточнили, что данные не окончательные.

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» летел из Баку в Грозный, но из-за нелетной погоды в столице Чечни отправился в Актау на запасной аэродром. Предположительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение воздушного судна с птицами. Перед падением экипаж успел подать сигнал бедствия.

На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. После крушения начался пожар, который уже удалось потушить.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал комиссию во главе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым, которая займется расследованием авиакатастрофы.