Двое детей пострадали при сходе снега с крыши в Удмуртии

Двое 10-летних детей пострадали при сходе снега с крыши в селе Первомайский. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Удмуртии.

В момент происшествия — около 12:50 (11:50 по московскому времени) — они шли из отдельно стоящей столовой в здание школы.

Пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее наледь чуть не убила в Самаре младенца, который находился в коляске. Отец ребенка рассказал 360.ru, что глыба льда задела коляску только по касательной, что и спасло младенцу жизнь. Ребенку диагностировали ушиб головы. В городе тоже ведется следствие.