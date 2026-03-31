Более 90 украинских БПЛА уничтожили за ночь над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 92 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи с 23:00 30 марта до 07:00 31 марта дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в министерстве.

ВСУ атаковали Брянскую, Белгородскую, Ленинградскую, Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Самарскую, Смоленскую, Орловскую, Калужскую и Тверскую области, а также Московский регион.

В Ленобласти силы ПВО уничтожили 38 беспилотников к утру 31 марта, три местных жителя пострадали. В порту Усть-Луга зафиксировали повреждения, сообщил губернатор Александр Дрозденко.