По его информации, мальчиков наказали за плохое поведение, лишив смартфонов. После этого их младшая сестра услышала, как подростки обсуждают какой-то вокзал.

Накануне подростки вышли на остановке возле школы, а их мать поехала дальше — отвозить в детский сад младших сестру и брата. Только днем она узнала, что дети не были в школе и не вернулись домой.

После этого возникла версия, что они поехали к бабушке в Псков. Однако детей нет и там.

Старший брат был одет в темно-зеленую кадетскую форму, светло-серую куртку, бежевые кроссовки и серую шапку; его рост — около 170 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. Младший был в светло-зеленой куртке, черных штанах, бежевых кроссовках и серой шапке, при нем был рюкзак.

