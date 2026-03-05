Пропавший подросток из Ленобласти по заданию кураторов похитил 64 тысячи евро

Подросток из городского поселка Янино в Ленинградской области, которого нашли накануне спустя несколько дней поисков, вскрыл сейф с 64 тысячами евро, думая, что таким образом помогает российским спецслужбам и спасает родителей от уголовного преследования. Об этом сообщил 360.ru источник в правоохранительных органах.

Юноша рассказал, что учится на втором курсе кулинарного техникума, где им не рассказывали о методах мошенников. В конце января ему позвонили с неизвестного номера: якобы пришла доставка и нужно назвать код.

Затем злоумышленники прислали подростку сообщение о взломе сайта «Госуслуг» и вновь позвонили — теперь уже под видом сотрудника Росфинмониторинга, который сообщил, что от его имени якобы оформили некую доверенность на украинских террористов.

«Он сказал мне, что у меня есть два варианта: либо я соглашаюсь стать внештатным сотрудником ФСБ, либо моих родителей сажают в тюрьму как террористов. Я очень испугался и выбрал первый вариант», — уточнил молодой человек.

Спустя месяц инструктажа юноша получил задание — вскрыть сейф, где хранятся деньги, якобы предназначенные для передачи на Украину. Для этого он купил в магазине болгарку и с ее помощью выполнил поручение. Ему дали адрес, куда следует поехать.

«Приехав туда, я увидел мужчину, на вид лет 20, одет во все черное. Подойдя к нему, я сообщил кодовое слово „Победа“, а он, в свою очередь, ответил „Будет“. Я передал все деньги», — добавил подросток.

Других эпизодов, по собственным словам, он не помнит.

Подросток пропал 25 февраля, найти его удалось накануне. Его мать рассказала 360.ru, что нашла сына испуганным и растерянным, он повторял, что его обманули мошенники. Все подробности еще предстоит установить.