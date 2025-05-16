Движение транспорта временно ограничили на участке трассы от Симферополя до Алушты

Минтранс: в Крыму временно ограничили проезд от Симферополя до Алушты

На одном из главных направлений в Крыму временно ограничили движение автомобилей на участке трассы от населенного пункта Лозового в Симферопольском районе до Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

«Обращаем ваше внимание, что на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону города Алушта движение транспортных средств частично ограничено», — рассказали представители ведомства.

Жителям и гостям Крыма порекомендовали объезжать перекрытия по трассе «Таврида» до Севастополя и далее в направлении Ялты.

Позже представители Минтранса сообщили автомобилистам, что на перекрытом участке запустили движение машин в режиме реверса. Информации о том, в связи с чем введены ограничения в движении и как долго они продлятся, на данный момент не поступало.

На прошлой неделе десятки автомобилей застряли в огромной пробке в тоннеле на северо-западе Москвы. Водители сообщали о загазованности и пыли, от которой было нечем дышать.