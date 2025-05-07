Десятки автомобилей застряли в огромной пробке в тоннеле на северо-западе Москвы

В Москве из-за перекрытия на МКАД в Северо-Западном тоннеле образовалась гигантская пробка. Водители жалуются на загазованность и пыль, от которой нечем дышать, сообщил источник 360.ru.
«ДПС перекрыли МКАД, в тоннеле мертвая пробка», — сказал он.
Помимо обычных транспортных средств, в тоннеле застрял и пожарный автомобиль. Вместе с остальными машинами он не может выехать уже около часа.
Утром 7 мая пробки в Московской области оценили в пять баллов. На дорогах насчитали свыше одного миллиона машин. Движение оказалось затруднено на Ленинградском, Варшавском, Киевском и других шоссе. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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