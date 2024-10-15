Движение поездов у станции Орехово-Зуево перекрыли из-за подозрительного предмета

Движение поездов на участке Дрезна-Крутое перекрыли из-за подозрительного предмета. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Подозрительный предмет заметили у станции Орехово-Зуево. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

В этот же день в Москве обнаружили похожий на снаряд предмет. Его откопали во время установки газового оборудования на улице Вешних Вод. Источник 360.ru подтвердил, что для идентификации предмета на место отправили экстренные службы.

Ранее в Смоленске саперы обезвредили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Экстренные службы вызвали из-за подозрительной машины, накрытой тентом. Специалисты нашли внутри подозрительную вещь, которую подорвали прямо на капоте машины. В результате никто не пострадал.