В центре Смоленска обезвредили самодельное взрывное устройство

Mash: саперы обезвредили СВУ в автомобиле у здания МВД в центре Смоленска

Спецслужбы подорвали самодельное взрывное устройство, заложенное в салоне иномарки у здания полиции в центре Смоленска. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Подозрительную машину, накрытую тентом, заметили днем 9 октября. Улицу Дзержинского перекрыли, на место вызвали саперов.

Найдя в салоне предмет, похожий на СВУ, взрывотехники уничтожили его прямо на капоте автомобиля. Никто не пострадал. Региональное управление МВД никак не прокомментировало происшествие.

Утром спецслужбы предотвратили теракт на вокзале Ярославль-Главный. Сотрудники станции при осмотре товарного поезда нашли подозрительный предмет на вагоне-цистерне и вызвали саперов и кинологов.

Подрыв устроили прямо на месте, повреждений поезд не получил. Позже выяснилось, что состав должен был поехать на местный нефтеперерабатывающий завод. Где и когда в него заложили взрывчатку, еще предстоит выяснить следствию.