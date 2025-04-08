Рейсовый автобус Москва — Геническ опрокинулся на трассе в Ростовской области. В результате аварии пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства ДТП в Аксайском районе. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в итоге транспортное средство опрокинулось.

«В результате происшествия есть пострадавшие», — подчеркнули в пресс-службе. Но точных данных о количестве людей, получивших травмы, не привели.

Сотрудники прокуратуры также проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам примут меры реагирования.

UPD: по данным Госавтоинспекции по региону, в ДТП пострадали три человека.