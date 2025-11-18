Движение частично перекрыли в центре Москвы

Движение перекрыли на нескольких улицах и набережных в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ограничения затронули Пресненскую, Краснопресненскую и Кремлевскую набережные, Боровицкую площадь, съезд с Новинского бульвара на Новый Арбат, Зубовский бульвар, а также улицы Тверскую и 1905 года. Водителей призвали выбирать маршруты объезда.

Причины перекрытий не сообщаются.

Накануне в Москве частично перекрывали движение по внутренней стороне МКАД: в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе.

Вечером ограничения вводились на дублере Ленинградского проспекта по направлению в центр и на внешней стороне Третьего транспортного кольца в том же районе, а также в окрестностях площади Тверская Застава.