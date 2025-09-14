Двигатель пассажирского самолета загорелся после взлета из аэропорта Внуково

У пассажирского самолета египетской авиакомпании Nesma Airlines сразу после взлета из аэропорта Внуково загорелся двигатель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Пассажирский лайнер должен был следовать по маршруту Москва — Хургада. Как только он стал набирать высоту, пилот сообщил о возгорании.

Самолет посадили на одном работающем двигателе. Пассажиров вывели обратно в аэропорт, они смогли улететь в Хургаду только через сутки. Представители авиакомпании выдали пассажирам ваучер на питание, не обеспечив отелем.

Ранее борт авиакомпании Air Cairo из Египта в Санкт-Петербург вынужденно приземлился в Таллине. В другой аэропорт лайнер перенаправили из-за угрозы дронов в Пулкове. Пассажиры «зависли» в аэропорту на некоторое время.

В связи с ограничениями в Пулкове на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, задержаны 28 рейсов и отменены 13. Авиакомпании вынуждены корректировать расписание на фоне ограничений Росавиации.