В аэропорту Пулково из-за плана «Ковер» отменили 13 рейсов, еще 28 задержали
В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропорту Пулково на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, задержаны 28 рейсов и отменены 13. Об этом сообщила пресс-служба оператора воздушной гавани «Воздушные ворота Северной столицы».
«По состоянию на 08:00 задержались 28 рейсов, отменили 13 рейсов, на запасные аэродромы ушли 11 рейсов», — заявили представители оператора.
В пресс-службе подчеркнули, что авиакомпании вынуждены корректировать расписание на фоне ограничений Росавиации.
В терминале аэропорта работают агенты по гостеприимству. Они помогают пассажирам решать возникающие вопросы и информируют о статусе рейса. Представители авиакомпаний и сотрудники гавани предоставляют пассажирам услуги согласно ФАП.
Ранее о вынужденных корректировках расписания рейсов, в том числе в Ленобласть и Пулково, сообщили авиакомпании «Россия» и «Победа».