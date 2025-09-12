Самолет из Египта в Санкт-Петербург вынужденно приземлился в Таллине

Delfi: самолет из Египта в Петербург сел в Таллине из-за беспилотников

Рейс авиакомпании Air Cairo в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха совершил вынужденную посадку в Таллине после введения плана «Ковер» в аэропорту Пулково. Об этом сообщило издание Delfi .

Лайнер Airbus A320 после вылета из Египта вечером 11 сентября планировал прибыть в Пулково в 04:45. Однако из-за угрозы дронов воздушное судно перенаправили в Таллин.

Пассажиры самолета рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что до сих пор находятся в аэропорту и не вылетели в пункт назначения.

Росавиация утром 12 сентября объявила об ограничении на прием и выпуск рейсов из ряда аэропортов, в том числе Пулкова, в связи с угрозой беспилотников.

Ранее стало известно, что из-за плана «Ковер» в аэропорту Пулково отменили 13 рейсов и еще 28 задержали. Кроме того, на запасные аэродромы ушло 11 пассажирских самолетов.