Двести пассажиров застряли в московском аэропорту

Пассажиры рассказали, что с 00:25 рейс переносили более десяти раз. Причиной этого стала непогода: аэропорт прибытия сильно засыпало снегом, и сотрудникам пришлось расчищать взлетно-посадочную полосу.

Однако уже в 06:00 по московскому времени аэропорт Владикавказа начал принимать самолеты, а пассажиры рейса 395 до сих пор находятся в столице. При этом как минимум один рейс по маршруту Москва — Владикавказ уже был выполнен.

По словам одной из пассажирок, после семи часов ожидания их наконец разместили в отеле. За это время им не предложили ни еду, ни воду. Однако только что они получили сообщения о том, что им компенсируют по 700 рублей, которые они потратили на еду.

Новое время вылета — 14:30.

Накануне задержали рейс Utair из Москвы в Ташкент. Пассажиров решили отправить двумя самолетами. За время ожидания людям в аэропорту выдали лишь по сэндвичу. За несколько дней до этого план «Ковер» ввели в московских аэропортах из-за угрозы БПЛА. Воздушные гавани временно не отправляли и не принимали лайнеры.