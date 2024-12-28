Рейс Utair из Москвы в Ташкент задержали. Пассажиров решили отправить двумя самолетами

Пассажиров задержанного рейса Utair Москва — Ташкент решили отправить в пункт назначения двумя самолетами. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Изначально воздушное судно должно было вылететь из России в Узбекистан в 10:10. По словам одного из пассажиров, с лайнером произошли неполадки, поэтому людей решили рассадить в два воздушных судна поменьше. В итоге не все семьи смогли отправиться вместе.

«Наш большой самолет сломался, и его заменили на два маленьких, пассажиров поделили системой, и не все семьи летят вместе. Мы все вместе садимся», — рассказал 360.ru пассажир.

Первый борт отправился в районе 16:00.

«Рейс Москва — Ташкент от 28.12.2024 выполняется на двух самолетах. Первый вылетел. Планируемое время отправки второго — 03:00 29.12.2024», — сообщили в пресс-службе Utair.

За время задержки пассажирам в аэропорту выдали лишь по сэндвичу.

«Рейс задержали на шесть часов, и в итоге вместо 727-200 подали два меньших борта. Система раскидала людей автоматом. У нас с друзьями три разных брони. Стоим как на игре в лотерею, попадем — не попадем на один борт. Когда улетает второй — не ясно», — сообщил собеседник 360.ru.

Накануне рейс «Азимута» из Батуми в Москву задержали на 20 часов. Проблему обнаружили перед самым вылетом. Пассажирам раздали только холодные бургеры с картошкой фри.