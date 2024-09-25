Две женщины пострадали из-за массовой аварии в центре Москвы

Baza: на Миусской площади столкнулись пять машин, пострадали два человека

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Москвы на Миусской улице. Пострадали две женщины, сообщил Telegram-канал Baza.

Участниками аварии стали пять автомобилей. По предварительной версии, водителю Toyota Camry резко стало плохо за рулем. После этого он врезался в Mazda и оказался на тротуаре.

По данным канала, иномарка сбила одну из женщин на тротуаре. Медики доставили в ее в больницу в тяжелом состоянии. Во вторую пострадавшую попали обломки дерева. После осмотра она отказалась от госпитализации.

Столичная Госавтоинспекция сообщала, что автомобиль Toyota совершил наезд на пешехода и четыре стоящих транспортных средства в районе дома № 6 по Миусской улице.

Ранее массовая авария произошла на юго-западе Москвы. Два автобуса, такси и грузовик столкнулись на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе.