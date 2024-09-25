Пешеход пострадал в ДТП с несколькими машинами в центре Москвы

Иномарка сбила пешехода и протаранила машины в центре Москвы

В среду на Миусской улице в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей, пострадал пешеход. Об этом в Telegram-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода и четыре стоящих транспортных средства в районе дома 6 по Миусской улице.

В результате аварии пешехода доставили в медицинкое учреждение с травмами различной степени тяжести. Его состояние на данный момент неизвестно.

«Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — заявили в ведомстве.

По информации 360.ru, в аварии пострадали два человека.

Днем ранее массовая авария с участием Hyundai, Lexus и две машины Kia произошла на востоке Москвы, в ней пострадали три человека.