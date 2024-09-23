Массовое ДТП с автобусами и такси произошло в Москве

Два автобуса, самосвал и такси столкнулись на юго-западе Москвы

Массовая авария произошла на юго-западе Москвы. Его участниками стали два автобуса, такси и грузовик, сообщило РИА «Новости».

«ДТП с участием двух автобусов, автомобиля такси и грузовика произошло на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе», — уточнили в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало. В настоящее время транспортное движение в районе аварии затруднено.

Ранее на МКАД столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. По данным дептранса, водитель мусоровоза сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. На место работали оперативные службы.

Также в Москве задержали водителя каршеринга, который сбил двух детей на Планерной улице. В результате наезда 12-летний мальчик погиб на месте. Девочку 2011 года рождения доставили с травмами в больницу.