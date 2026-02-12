Две сестры пропали в Санкт-Петербурге. Возможно, они попали в секту

Мать сестер из Санкт-Петербурга заподозрили в их похищении ради участия в секте

В Санкт-Петербурге пропали родные сестры 11 и 18 лет. Предположительно, их могла выкрасть мать, чтобы отвести в секту. Об этом сообщил 360.ru источник.

Утром 9 февраля отец пропавших ушел на работу. Через час старшая дочь, как обычно, помогла младшей собраться, но вместо школы пошла с ней к углу дома, где их встретила мать.

Женщина около пяти лет состоит в секте, а полтора года назад уехала от семьи в Ульяновскую область.

Позже в интернете оказалось видео с пропавшими. На нем 18-летняя девушка, сидя рядом с матерью и сестрой, рассказала, что по религиозным соображениям хотела отказаться от документов, но отец запретил ей это делать и вызывал психиатра, считая ненормальной.

Бабушка пропавших заявила 360.ru, что ее старшая внучка нигде не учится и не работает, а секта «Царская империя», о которой идет речь, продолжает функционировать, даже несмотря на то что ее лидер Леонид Власов находится под следствием. От ее членов требуется не пользоваться документами и не признавать российские законы.

«Не пользоваться карточками, не ходить в магазины и прочие заведения, где есть терминалы с камерами. В общем, под запретом все, что может украсть личную информацию. Школы, поликлиники и прочее посещать, естественно, нельзя, поскольку там требуется предъявление документов», — добавила она.

При этом не исключено, что обе пропавшие находятся в черте Санкт-Петербурга. Полиция продолжает розыски, чтобы найти их и убедиться, что мать не удерживает их силой.

В конце прошлого года в Санкт-Петербурге задержали участников секты, молившихся за ВСУ. Супругов, руководивших ею, уволили с работы.