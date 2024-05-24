Две матери в Люберцах оттаскали друг друга за волосы на детской площадке

Драку двух матерей на детской площадке в Люберцах сняли на видео

На детской площадке в Люберцах случилась драка. Две женщины вцепились друг другу в волосы. 360.ru показал видео потасовки.

Сначала матери спорили, пытаясь выяснить отношения. Одна из них кричала и показывала пальцем на ребенка, которого успокаивали девочки, затем замахнулась на оппонентку рукой и ухватила за волосы.

Завязалась драка, женщины стали таскать друг друга по площадке и пинать. Очевидицы разняли их, но спор на повышенных тонах продолжился. Telegram-канал «Наше Подмосковье» сообщил, что в результате никто не пострадал.

После другой драки на детской площадке во дворе на Мичуринском проспекте в Москве возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство». Мальчик избил девочку палкой, в ответ отец переломил его «орудие». После этого толпа подростков напала на его дочь, а потом неизвестные избили мужчину. Девочка не пострадала, а заступившемуся за нее родителю сломали нос.