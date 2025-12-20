Две фуры столкнулись лоб в лоб в Подмосковье

Днем 20 декабря в Балашихе две фуры попали в лобовое столкновение. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

ДТП произошло на Восточном шоссе. После аварии в грузовики взрезался легковой автомобиль с прицепом. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб, причина аварии устанавливается.

Ранее в субботу в Омской области при столкновении большегруза Volvo и пассажирского автобуса ПАЗ скончались шесть человек, еще восемь пострадали, среди них двое детей. После ДТП в груду тяжелых машин также врезались два КамАЗа, Toyota и Volvo.

Кроме того, автобус НЕФАЗ и грузовик Volvo столкнулись в Новосибирской области, пострадали 10 человек. Виновного в аварии водителя пассажирского транспорта отправили в СИЗО до февраля.