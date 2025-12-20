Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло до 10 человек
Авария с участием грузовика и пассажирского автобуса произошла в Новосибирской области, пострадали 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
ЧП случилось на 15-м километре автодороги «Северный обход». Водитель автобуса НЕФАЗ не предоставил преимущество в движении при совершении левого поворота и столкнулся с грузовиком Volvo.
Всего в автобусе находились 17 пассажиров, травмы получили девять из них и сам водитель. Изначально в надзорном ведомстве сообщали о семи пострадавших.
Новосибирский районный суд отправил виновника ДТП в СИЗО до 19 февраля 2026 года, отметили в прокуратуре.
Днем ранее в Новосибирской области произошла авария с шестью погибшими, среди них двое детей. Легковушки столкнулись в Советском районе, виновника ДТП задержали, следователи возбудили против него уголовное дело.