Шесть человек погибли в массовом ДТП под Омском

МВД: в аварии с автобусом и фурой на трассе Тюмень — Омск погибли шесть человек

МВД по Омской области
Фото: МВД по Омской области/Telegram

Смертельная авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ и большегруза Volvo произошла в Омской области, погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ЧП случилось на 548-м километре трассы Тюмень — Омск в Ленинском районе. Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ПАЗом, который ехал из Омска в Крутинку. После этого участниками аварии также стали два КамАЗа, Toyota и Volvo.

В результате травм в машине скорой умер водитель ПАЗа, пять его пассажиров скончались до прибытия медиков. Еще восемь человек отвезли в больницу, среди них двое детей. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале отметил, что оказание помощи пострадавшим  под личный контроль взял глава Минздрава региона Дмитрий Маркелов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал он.

