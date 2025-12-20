Шесть человек погибли в массовом ДТП под Омском

МВД: в аварии с автобусом и фурой на трассе Тюмень — Омск погибли шесть человек

Смертельная авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ и большегруза Volvo произошла в Омской области, погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ЧП случилось на 548-м километре трассы Тюмень — Омск в Ленинском районе. Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ПАЗом, который ехал из Омска в Крутинку. После этого участниками аварии также стали два КамАЗа, Toyota и Volvo.

В результате травм в машине скорой умер водитель ПАЗа, пять его пассажиров скончались до прибытия медиков. Еще восемь человек отвезли в больницу, среди них двое детей. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.