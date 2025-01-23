Две девочки и женщина погибли при пожаре в Минусинске

СК возбудил дело после гибели при пожаре в Минусинске женщины и двух девочек

В Минусинске возбудили уголовное дело после пожара, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тела обнаружили при тушении огня в многоквартирном доме на Подсинской улице. На место происшествия прибыли следователи. В ближайшее время назначат экспертизы для установления точной причины смерти погибших и обстоятельства пожара.

По данным МЧС России, жертвами стали 48-летняя женщина, а также две девочки 15 и 17 лет. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе трое детей. Огонь локализовали на 385 «квадратах». К тушению привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.

Рано утром 23 января пожар вспыхнул в ресторане в Краснодаре. На Зиповской улице загорелась крыша заведения. Спасатели локализовали пожар.