Огонь охватил крышу ресторана в Краснодаре

Пламя разгорелось на крыше третьетажного здания. Огонь распространился на 600 квадратных метрах. Спасатели уже локализовали возгорание. К тушению привлекли более 50 человек и 16 единиц техники.

Ранее пожар случился в квартире в Петербурге на улице Коллонтай. Сигнал о ЧП поступил в диспетчерскую экстренных служб утром. Огонь разгорелся на площади 14 квадратных метров. В ходе происшествия пострадали два человека — женщина и мужчина. Их госпитализировали. К тушению огня привлекли 12 спасателей и три единицы техники.