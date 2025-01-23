Огонь охватил крышу ресторана в Краснодаре

В краснодарском ресторане улице Зиповской случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Пламя разгорелось на крыше третьетажного здания. Огонь распространился на 600 квадратных метрах. Спасатели уже локализовали возгорание. К тушению привлекли более 50 человек и 16 единиц техники.
Ранее пожар случился в квартире в Петербурге на улице Коллонтай. Сигнал о ЧП поступил в диспетчерскую экстренных служб утром. Огонь разгорелся на площади 14 квадратных метров. В ходе происшествия пострадали два человека — женщина и мужчина. Их госпитализировали. К тушению огня привлекли 12 спасателей и три единицы техники.
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