Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали у северных Курил

В субботу в Тихом океане у северных Курил случилось землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в 13:25 (05:25 по московскому времени — прим. ред.) 27 декабря», — отметила сейсмолог.

Эпицентр находился в 203 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 75 километров.

В Северо-Курильске могли почувствовать подземный толчок силой в два балла. Тревога цунами объявлена не была.

