Два трамвая столкнулись в Златоусте. Один человек погиб и восемь пострадали

Два трамвая столкнулись в Златоусте Челябинской области. Кадры с места ДТП появились в распоряжении 360.ru.

Авария произошла при буксировке трамвая — в этот момент он отцепился и врезался в другой состав, из которого выходили пассажиры.

Очевидец рассказал 360.ru, что слышал сирены в районе остановки и видел толпу на месте происшествия.

«Я на остановке „Выставочный зал“ был, там слышал сирены, и видел толпу возле остановки, но не видел, что там было. Когда сел на маршрутку, видел, что еще скорая помощь подъезжает», — сообщил он.

По данным Госавтоинспекции Челябинской области, трамваи столкнулись на проспекте Гагарина. Состав наехал на женщину-пешехода, она скончалась в медучреждении. Водитель трамвая и семь пассажиров получили травмы.

«Все пострадавшие взрослые, они доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. По ее результатам специалисты примут меры реагирования.

Массовое ДТП произошло ранее в Нижегородской области. На трассе столкнулись 11 машин.