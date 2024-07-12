ДТП с 11 машинами произошло в Нижегородской области

Пять человек пострадали в массовом ДТП под Нижним Новгородом

В Нижегородской области произошла массовая авария с участием 11 машин. Пострадали пять человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили 360.ru в ГУ МВД России по региону.

Авария случилась около 06:00 в поселке Строительный на Московском шоссе. По предварительной информации, грузовая машина врезалась во впереди стоящие автомобили.

«Предварительно, пострадали пять человек, двое из них — несовершеннолетние», — уточнили в ведомстве.

Очевидцы в сети сообщили о перекрытии одной полосы.

В Ростовской области произошла авария со смертельным исходом. На пункте взимания платы водитель «Газон Некст» не справился с управлением и столкнулся с Lada Granta. От удара российская машина протаранила автомобили Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В результате ДТП погиб водитель Lada Granta и два пассажира машины, один из которых — несовершеннолетний.

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