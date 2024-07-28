Два спасателя пострадали при тушении пожара на востоке Москвы

МЧС: в Москве при тушении пожара пострадали двое спасателей

Фото: Пресс-служба МЧС

Двое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в административном здании на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Они не допустили распространения огня на большую площадь», — уточнили в МЧС.

Спасателей госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Среди гражданских никто не пострадал. Специалисты продолжают тушить пожар.

Несколько дней назад огонь вспыхнул в доме на Звонарском переулке в Москве. В здании оказались заперты 15 человек. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали людей.

До этого крупный пожар возник на улице Молодежной в столице. Огонь вспыхнул на седьмом этаже и перекинулся на чердак.

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