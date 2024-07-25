Пожар произошел в доме в Звонарском переулке в Москве. Из-за ЧП внутри помещений стоматологической клиники оказались заперты люди. Об этом сообщил источник 360.ru.
Внутри здания находятся порядка 15 человек, из стоматологического кабинета валит дым.
«Люди укрываются в ординаторской», — указал источник.
Огнеборцы прибыли на место и приступили к ликвидации пожара. Из здания эвакуировали 40 человек.
Харрис опубликовала первое видео предвыборной кампании
Минтруд подготовил постановление правительства о переносе выходных в 2025 году
Свалку на лесной дороге ликвидировали под Егорьевском
Министру из Индонезии приглянулась брошь Захаровой
Подмосковные предприниматели заключили 200 договоров аренды за рубль за год
Спасатели эвакуировали людей, запертых в стоматологической клинике в Москве
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте