Спасатели эвакуировали людей, запертых в стоматологической клинике в Москве

Источник 360.ru: в Москве 40 человек эвакуировали из стоматологическо клиники

Пожар произошел в доме в Звонарском переулке в Москве. Из-за ЧП внутри помещений стоматологической клиники оказались заперты люди. Об этом сообщил источник 360.ru.

Внутри здания находятся порядка 15 человек, из стоматологического кабинета валит дым.

«Люди укрываются в ординаторской», — указал источник.

Огнеборцы прибыли на место и приступили к ликвидации пожара. Из здания эвакуировали 40 человек.

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