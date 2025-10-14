Два сотрудника Росгвардии погибли в ДТП с «Уралом» в Дагестане

Минздрав Дагестана: жертвами аварии с участием «Урала» стали два росгвардейца

Смертельная авария с грузовиком и легковушкой произошла в Дагестане. В результате ДТП погибли два человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По ее данным, машины столкнулись на автодороге Буйнакск — Гимры — Чирката в Унцукульском районе. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов заявил ТАСС, что погибшие являлись сотрудниками Росгвардии. В аварии также пострадали девять человек.

По информации республиканского МВД, водитель военного грузовика «Урал» не справился с управлением и машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель и один из пассажиров грузовика от полученных травм скончались на месте происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморском районе Петербурга автомобиль Ford Escape влетел в три припаркованных автомобиля — Saturn, Changan и Chevrolet. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.