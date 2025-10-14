Пьяный водитель Ford врезался в три припаркованные машины в Петербурге

Утром понедельника в Приморском районе Петербурга произошло ДТП: автомобиль Ford Escape под управлением нетрезвого водителя врезался в три припаркованные машины. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Согласно информации, опубликованной телеканалом «Санкт-Петербург», происшествие случилось у дома №34 на Комендантском проспекте. Полиция прибыла на место оперативно и задержала водителя Ford Escape, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, уточнила Neva.Today.

По предварительной информации, 38-летний житель Петербурга не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили Saturn, Changan и Chevrolet.

Водителя доставили в отдел полиции, где составили протоколы по статьям 12.8 (управление транспортом в состоянии опьянения) и 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Автомобиль нарушителя эвакуировали на спецстоянку.