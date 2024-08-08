Ручную гранату нашли рядом с торговым центром в Москве

Источник 360.ru: возле ТЦ на улице Хабарова в Москве нашли гранату времен ВОВ

Ржавую ручную гранату нашли рядом с торговым центром на улице Хабарова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, к месту происшествия прибыли саперы.

«Забрать не могут. Ждут военную комендатуру», — уточнил он.

Эксперты подтвердили, что граната — времен Великой Отечественной войны. Снаряд лежит в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы и жилых домов. Территорию оцепили.

В этот же день подозрительный предмет обнаружили на станции метро в Москве. На платформе стояла продуктовая тележка, обмотанная скотчем.