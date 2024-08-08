Подозрительный предмет обнаружили на станции метро в Москве

Правоохранители оцепили часть платформы на станции метро «Волгоградский проспект» в Москве. Причиной стала подозрительная тележка, обмотанная скотчем. На место отправили кинологов, сообщил источник 360.ru.

По его данным, сейчас станция работает в штатном режиме. На место прибыли экстренные службы.

«Спустились на платформу, связались со старшей по станции. На платформе стоит продуктовая тележка, обмотанная скотчем, место оцеплено», — уточнил собеседник 360.ru.

Прибывшие специалисты осмотрели тележку, никаких опасных предметов в ней не было. Станция возобновила работу в прежнем режиме.

«Все осмотрели, угрозы нет. В тележке находились личные вещи», — указал собеседник 360.ru.

Департамент транспорта Москвы подтвердил, что станция метро открыта для входа и выхода пассажиров. Посадка и высадка идет в штатном режиме.

«Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии в графике», — указали в пресс-службе.

Ранее подозрительный предмет, похожий на гранату, заметили на бампере автомобиля жителя Москвы. На место прибыли правоохранители и саперы. Они выяснили, что это была страйкбольная граната.